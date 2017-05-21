22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" в 33-й раз стали чемпионами Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре испанского первенства команда Зинедина Зидана переиграла в гостях "Малагу" 2:0 и набрала 93 очка в 38 проведенных матчах (29 побед, 6 ничьих, 3 поражения; разница мячей - 106-41). Второй финишировала "Барселона" - 90 очков (8, 6, 4; 116-37), бронзу завоевал мадридский "Атлетико" - 78 (23, 9, 6; 70-27), четвертое место у "Севильи" - 72 (21, 9, 8; 60-49). Весь квартет получил право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром испанского первенства стал аргентинский форвард "Барсы" Лионель Месси, забивший 37 мячей. Теперь мадридский "Реал" готовится к решающему поединку Лиги чемпионов, в котором 3 июня в Кардиффе сыграет против "Ювентуса".

Туринский клуб накануне в 32-й раз завоевал золото чемпионата Италии, разгромив в 38-м туре "Кротоне" - 3:0. В активе "Юве" 88 очков (28, 4, 5; 75-26), серебро у "Ромы" - 84 (27, 3, 7; 87-36), третье место занял "Наполи" - 83 (25, 8, 4; 90-37). Все призеры сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Лучшим бомбардиром итальянской серии А стал боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко, в активе которого 28 мячей.

Во Франции обладателем золота в 7-й раз стали футболисты "Монако", набравшие в 38 матчах 95 баллов (30, 5, 3; 107-31), вторым финишировал "Пари Сен-Жермен" - 87 (27, 6, 5; 83-27), бронза у "Ниццы" - 78 (22, 12, 4; 63-36). Эти команды представят Францию в главном клубном турнире Старого Света. Лучшим снайпером французской лиги стал уругвайский форвард "Пари Сен-Жермен" Эдисон Кавани, забивший 35 мячей.

Клуб белорусского голкипера Сергея Черника "Нанси" покинул элитный дивизион французского первенства, заняв предпоследнее, 19-е место. Черник провел в нынешнем чемпионате 17 матчей.

Ранее определились призеры в других ведущих футбольных державах Европы:

Англия - 1. "Челси" (Лондон), 2. "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон), 3. "Манчестер Сити". Лучший бомбардир - Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") - 29 мячей.

Германия - 1. "Бавария" (Мюнхен), 2. "Лейпциг", 3. "Боруссия" (Дортмунд). Лучший бомбардир - Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия", Дортмунд) - 31.

Нидерланды - 1. "Фейеноорд" (Роттердам), 2. "Аякс" (Амстердам), 3. ПСВ (Эйндховен). Лучший бомбардир - Николай Йергенсен ("Фейеноорд") - 21.

Португалия - 1. "Бенфика" (Лиссабон), 2. "Порту", 3. "Спортинг" (Лиссабон). Лучший бомбардир - Бас Дост ("Спортинг") - 34.-0-