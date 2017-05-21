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Белорусские легкоатлеты стали обладателями Кубка Европы по спортивной ходьбе

22.05.2017 11:01 — Новости Спорта | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Никита Коляда и Станислав Кузьмич стали обладателями юниорского (U-20) Кубка Европы по спортивной ходьбе, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

Белорусы стали обладателями Кубка Европы на турнире в Чехии среди команд из 12 стран, показав наиболее высокие результаты по сумме в ходьбе на дистанции 10 км. Второе место заняли французские ходоки, третье - украинские.

Никита Коляда также стал обладателем серебряной награды на дистанции 10 км, установив свой новый личный рекорд - 41 мин. 19 сек. Он уступил лишь 11 секунд победителю из Германии Лео Коппу - 41 мин. 08 сек. Станислав Кузьмич на этой дистанции финишировал с седьмым результатом - 42 мин. 18 сек., который также является его лучшим результатом, что и позволило белорусам стать обладателем почетного трофея в команде.

В июне Беларусь также станет местом проведения Кубка Европы. В Минске 19 июня на стадионе РЦОП по легкой атлетике состоится старт среди взрослых в беге на 10 тыс. м.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы стали обладателями Кубка Европы на турнире в Чехии среди команд из 12 стран, показав наиболее высокие результаты по сумме в ходьбе на дистанции 10 км. Второе...

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