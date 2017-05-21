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Белорусские теннисисты стартуют в квалификации открытого чемпионата Франции

22.05.2017 11:14 — Новости Спорта | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на парижских кортах "Ролан Гаррос" стартует квалификационный этап второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции. В этом году его призовой фонд составит 36 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми борьбу за выход в основную сетку начнут мужчины. В первом раунде квалификации сыграют два белоруса: Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Ди Ву (217), соперником Ильи Ивашко будет представитель Бельгии Киммер Коппеянс (167).

В женской квалификации выступят две белорусские теннисистки - Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).

Чтобы пробиться в число 128 участников основного этапа French Open, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным. На этой неделе Мирный и Южный будут играть на турнире в Лионе (призовой фонд - 482 тыс. евро). В первом раунде их соперниками будут австриец Филипп Освальд и немец Андре Бегеманн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми борьбу за выход в основную сетку начнут мужчины. В первом раунде квалификации сыграют два белоруса: Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга)...

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