Белорусские теннисисты стартуют в квалификации открытого чемпионата Франции

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на парижских кортах "Ролан Гаррос" стартует квалификационный этап второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции. В этом году его призовой фонд составит 36 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми борьбу за выход в основную сетку начнут мужчины. В первом раунде квалификации сыграют два белоруса: Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Ди Ву (217), соперником Ильи Ивашко будет представитель Бельгии Киммер Коппеянс (167).

В женской квалификации выступят две белорусские теннисистки - Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).

Чтобы пробиться в число 128 участников основного этапа French Open, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным. На этой неделе Мирный и Южный будут играть на турнире в Лионе (призовой фонд - 482 тыс. евро). В первом раунде их соперниками будут австриец Филипп Освальд и немец Андре Бегеманн.-0-