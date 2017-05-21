Две награды завоевали белорусские гребцы на юниорском ЧЕ в Германии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по гребле академической в немецком Крефельде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третье место в классе лодок двоек-парных заняли Евгений Золотой и Артем Лапутин. Вне конкуренции в финальном заезде был немецкий дуэт Ян Беренд и Симон Шлотт. Второе место заняли бельгийцы Тристан Ванденбуш и Марлон Колпаерт.

В решающем заезде восьмерок с рулевым белорусский экипаж в составе Яны Ковшик, Екатерины Шелыковой, Юлии Кругликовой, Евгении Кульбицкой, Екатерины Барановской, Александры Тихоновской, Алены Карпечиной, Юлии Собчук и рулевой Полины Кацевич также занял третье место. Опередили белорусок команды Румынии - первое место - и команда Чехии, поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почета.

В ближайший уик-энд 26-28 мая состоится взрослый чемпионат Европы по академической гребле, который примет чешский город Рачице.-0-