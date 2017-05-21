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Белорусские теннисисты выступят на "Ролан Гаррос"

22.05.2017 11:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Белорусские теннисисты выступят в квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

Белорусские теннисисты выступят на "Ролан Гаррос"
© REUTERS Ralph Orlowski
Шарапова не выступит на "Ролан Гаррос"

В понедельник, 22 мая, на парижских кортах будет дан старт отборочному этапу "Ролан Гаррос" — второго в сезоне турнира Большого шлема.

В первом раунде квалификации сыграют белорусы Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга) и Илья Ивашко (215). Соперником Игнатика станет китаец Ди Ву (217), а Ивашко начнет борьбу за выход в основную сетку поединком против бельгийского теннисиста Киммера Коппеянса (167).

Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142) выступят в женской квалификации.

Чтобы попасть в основную сетку "Ролан Гаррос", спортсменам необходимо преодолеть три раунда квалификации.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции выступят белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который вместе с российским теннисистом Михаилом Южным сыграет в парном разряде.

Призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом году составляет 36 миллионов евро. 

 
Теги: Минск
 
 
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Четырем представителям Беларуси предстоит пройти три квалификационных раунда, чтобы попасть в основную сетку турнира.

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