МИНСК, 22 мая — Sputnik. Белорусские теннисисты выступят в квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.



© REUTERS Ralph Orlowski Шарапова не выступит на "Ролан Гаррос"

В понедельник, 22 мая, на парижских кортах будет дан старт отборочному этапу "Ролан Гаррос" — второго в сезоне турнира Большого шлема.

В первом раунде квалификации сыграют белорусы Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга) и Илья Ивашко (215). Соперником Игнатика станет китаец Ди Ву (217), а Ивашко начнет борьбу за выход в основную сетку поединком против бельгийского теннисиста Киммера Коппеянса (167).

Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142) выступят в женской квалификации.

Чтобы попасть в основную сетку "Ролан Гаррос", спортсменам необходимо преодолеть три раунда квалификации.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции выступят белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который вместе с российским теннисистом Михаилом Южным сыграет в парном разряде.

Призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом году составляет 36 миллионов евро.