Алексей Шевченко: «Динамо» без легионеров? Ради экономии стоит перейти в ВХЛ или вообще ОЧБ. Лучше убрать команду, раз денег нет»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал идею главы Наблюдательного совета минского «Динамо» Игоря Шуневича отказаться от легионеров в команде.

«За эти выходные в соседней Беларуси много чего произошло.

Справедливо ушел в отставку президент федерации Игорь Рачковский. Давно пора.

Но нас больше волнует, во что может превратиться клуб КХЛ – «Динамо». А там решились на коренные изменения. Клуб планирует отказаться от всех иностранцев, включая тренеров. Зачем? Почему? Вроде бы, ради экономии, но тогда уже лучше перейти в ВХЛ или вообще сосредоточиться на чемпионате страны.

Уровень белорусских игроков мы увидели на чемпионате мира – они едва не вылетели. И лучше не будет. Ожидаю в следующем сезоне от команды еще больших проблем. Но в «Динамо» должны играть легионеры, чтобы местные росли рядом с Робом Клинкхаммером, Марком-Андре Граньяни и Фредериком Петтерссоном. Кто сильней в стране тренера Крэйга Вудкрофта? Возможно есть, но всех местных специалистом там «сжирают» свои же.

Этот путь минского «Динамо» – тупик. Лучше тогда убрать команду, раз денег нет» – написал Шевченко.

Минское «Динамо» откажется от легионеров среди игроков и тренеров