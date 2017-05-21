22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий "Геппинген" в четвертый раз стал обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче "Финала четырех", проходившего на домашней арене "Геппингена", хозяева одолели другого представителя немецкой бундеслиги "Магдебург" - 33:29. В другом полуфинале еще один немецкий клуб "Берлин" уверенно переиграл французский "Сен-Рафаэль" - 35:24. Белорусский легионер французского клуба Артем Королек в этой игре мячей не забросил. А вот в поединке за 3-е место белорус трижды поразил ворота "Магдебурга", но в итоге "Сен-Рафаэль" уступил в серии послематчевых бросков 31:32 (основное время - 27:27). В финальном матче за главный трофей "Геппинген" взял верх над "Берлином" со счетом 30:22, выиграв Кубок ЕГФ второй раз подряд и четвертый в истории. Год назад в финале был обыгран французский "Нант" - 32:26.

Решающий этап главного клубного турнира гандболистов Старого Света - Лиги чемпионов пройдет в Кельне на LANXESS Arena, на которой накануне завершился чемпионат мира по хоккею. В полуфиналах чемпионской Лиги 3 июня французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с венгерским "Веспремом", испанская "Барселона" будет соперничать с македонским "Вардаром" из Скопье. Победители полуфинальных встреч 4 июня разыграют главный приз, проигравшие поспорят за бронзу Лиги чемпионов.-0-