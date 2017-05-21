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Хомутовский станет соведущим Ходасевича во «Времени футбола», гостем программы 22 мая будет Алейников
22.05.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич анонсировал предстоящий выпуск, который будет показана сегодня, 22 мая, в 20:45 на телеканале «Беларусь-5».
«Мы переходим (или возвращаемся) к новому (или старому) формату передачи. Будем обсуждать футбольным миром главные события недели в студии. Она у нас новая, уютная и располагающая к дискуссиям, спорам или обстоятельным беседам.
Василий Хомутовский становится соведущим. Сегодня в гостях Сергей Алейников.
БАТЭ – «Динамо-Минск» – основная тема недели. Лидерство «Шахтера» и предстоящий финал Кубка Беларуси – обязательно. Итоги 9 тура высшей лиги – без сомнений», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.
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Хомутовский станет соведущим Ходасевича во «Времени футбола», гостем программы 22 мая будет Алейников
Ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич анонсировал предстоящий выпуск, который будет показана сегодня, 22 мая, в 20:45 на телеканале «Беларусь-5».
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