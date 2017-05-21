Гимнаст Илья Яковлев стал серебряным призером на международном турнире в Хорватии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Яковлев стал серебряным призером на международном турнире по спортивной гимнастике World Challenge Cup 2017 в хорватском Осиеке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

В квалификации соревнований в опорном прыжке Илья Яковлев занял третье место - 14,075, а в финале этой дисциплины получил от судей 14.200 балла и стал обладателем серебряной медали. Лучше белоруса в опорном прыжке выступил лишь Одрис Нин Рейес из Доминиканской Республики - 14,484 балла. Третье место занял Андрей Медведев - 14,134, представляющий Израиль.

Для Ильи Яковлева серебро в Осиеке - лучший результат в карьере, никогда прежде на пьедестал столь крупных соревнований он не поднимался.-0-