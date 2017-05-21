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Борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по пляжному футболу

22.05.2017 13:06 — Новости Спорта | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в матчах 10-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неудача постигла борисовчан в Кировске, где проходили встречи второго тура. Поражение чемпионам нанесли футболисты "Гроднооблспорта" - 7:3. Гродненцы отлично провели этот этап соревнований, одержав 4 виктории в четырех проведенных поединках. Вместе с БАТЭ и "Витоблспортом" гродненская дружина возглавляет турнирную таблицу - у всех по 18 очков. На 9 баллов отстают мозырский "М-Сити", брестская "Лагуна" и АК "Дзержинский". В активе слонимского "Форсажа" 3 очка, не имеет зачетных баллов "Кировск-ДЮСШ", проигравший все 7 матчей.

Следующий тур состоится 10-11 июня в Слониме. А до него БАТЭ и "Витоблспорт" сыграют в Лиге чемпионов по пляжному футболу (Euro Winners Cup). Турнир пройдет с 26 мая по 4 июня в португальском Назаре. Витебчане стартуют с предварительного этапа соревнований, где их соперниками по группе F будут латвийский "Зеп", испанский "Леванте" и португальский "Насьонал". Победитель этого квартета попадет в группу Е основного раунда, где также сыграют португальский "Спортинг", латвийский РТУ и голландский "Бетювс". Борисовчане сразу начнут выступление в основном раунде, причем пока известен лишь один их оппонент по группе Н - венгерский "Щервы". Остальные два участника определятся после завершения предварительного раунда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Неудача постигла борисовчан в Кировске, где проходили встречи второго тура. Поражение чемпионам нанесли футболисты "Гроднооблспорта" - 7:3. Гродненцы отлично...

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