ЧМ-2017 обошел ЧМ-2014 в Минске по общей и средней посещаемости

Общая посещаемость ЧМ-2017, который прошел в Германии и Франции, составила 686 391 зрителей.

Это второй показатель за всю историю проведения чемпионатов мира, больше было только в Чехии в 2015 году (741 690).

Средняя посещаемость составила 10 725 зрителей – это третий показатель после Чехии-2015 (11 589) и СССР-1979 (11 078).

Напомним, чемпионат мира в Минске собрал 643 435 зрителей (10054 за игру).