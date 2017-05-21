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ЧМ-2017 обошел ЧМ-2014 в Минске по общей и средней посещаемости

22.05.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Общая посещаемость ЧМ-2017, который прошел в Германии и Франции, составила 686 391 зрителей.

Это второй показатель за всю историю проведения чемпионатов мира, больше было только в Чехии в 2015 году (741 690).

Средняя посещаемость составила 10 725 зрителей – это третий показатель после Чехии-2015 (11 589) и СССР-1979 (11 078).

Напомним, чемпионат мира в Минске собрал 643 435 зрителей (10054 за игру).

 
Теги: Минск
 
 
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Общая посещаемость ЧМ-2017, который прошел в Германии и Франции, составила 686 391 зрителей.

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