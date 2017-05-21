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Кубок Беларуси. 1/32 финала. «Ивацевичи» – «Торпедо-Минск» и 15 других пар
22.05.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси сезона 2017/18.
На этой стадии турнира примут участие 32 команды (13 команд второй лиги (все участники турнира, кроме «Клецка»), 3 команды КФК («Ивацевичи», «Сябар-СДЮШОР МТЗ» и «Гродненский») и 16 клубов первой лиги.
Данная стадия будет состоять из одного матча, который пройдет на поле команд второй лиги либо КФК.
Сформированные пары выглядят так.
Барановичи — Энергетик-БГАТУ
Молодечно — Энергетик-БГУ
Виктория — Белшина
Ивацевичи — Торпедо Минск
Спутник — Волна
Скидель — Смолевичи-СТИ
Энергетик БГАТУ — Барановичи
Смолевичи Автотранс — Слоним
СДЮШОР-3 Пинск — Орша
Чисть — Химик
МТЗ-Сябар — Неман-Агро
Сдюшор-8 Гомель — Осиповичи
ЮАС — Лида
Ошмяны-БГУФК — Луч
Сборная ТФ — Локомотив Гомель
Любань — Сморгонь
Узда — Гранит
16 победителей противостояний примут участие в 1/16 финала. На этой стадии в борьбу за Кубок страны включатся команды высшей лиги.
Отметим, несмотря на
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Состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси сезона 2017/18.
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