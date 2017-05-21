Кубок Беларуси. 1/32 финала. «Ивацевичи» – «Торпедо-Минск» и 15 других пар

Состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Кубка Беларуси сезона 2017/18.

На этой стадии турнира примут участие 32 команды (13 команд второй лиги (все участники турнира, кроме «Клецка»), 3 команды КФК («Ивацевичи», «Сябар-СДЮШОР МТЗ» и «Гродненский») и 16 клубов первой лиги.

Данная стадия будет состоять из одного матча, который пройдет на поле команд второй лиги либо КФК.

Сформированные пары выглядят так.

Барановичи — Энергетик-БГАТУ

Молодечно — Энергетик-БГУ

Виктория — Белшина

Ивацевичи — Торпедо Минск

Спутник — Волна

Скидель — Смолевичи-СТИ

Энергетик БГАТУ — Барановичи

Смолевичи Автотранс — Слоним

СДЮШОР-3 Пинск — Орша

Чисть — Химик

МТЗ-Сябар — Неман-Агро

Сдюшор-8 Гомель — Осиповичи

ЮАС — Лида

Ошмяны-БГУФК — Луч

Сборная ТФ — Локомотив Гомель

Любань — Сморгонь

Узда — Гранит

16 победителей противостояний примут участие в 1/16 финала. На этой стадии в борьбу за Кубок страны включатся команды высшей лиги.

Отметим, несмотря на обещание Сергея Сафарьяна транслировать жеребьевки в прямом эфире , онлайн-трансляция мероприятия не велась. Планируется, что трансляции появятся начиная с жеребьевок 1/16 финала.