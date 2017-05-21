Виктория Азаренко: «Планирую сыграть на одном из турниров до Уимблдона»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила о возвращении в тур WTA.

«Всем привет!

У меня есть хорошие новости :).

Тренировочный процесс идет хорошо, и я готова начать соревноваться. Плюс сын Лео хочет увидеть Лондон и Уимблдон :).

Я закончу составление расписания перед «Уимблдоном» в течение ближайших дней. Планирую сыграть на одном из турниров на траве перед «Уимблдоном».

Буду держать вас в курсе.

Спасибо за поддержку и увидимся позже», – написала Азаренко в своем Twitter.

Последний раз Виктория Азаренко выходила на корт 24 мая 2016 года в рамках «Ролан Гаррос». 20 декабря минувшего года у спортсменки родился сын.