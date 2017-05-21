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Виктория Азаренко: «Планирую сыграть на одном из турниров до Уимблдона»
22.05.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила о возвращении в тур WTA.
«Всем привет!
У меня есть хорошие новости :).
Тренировочный процесс идет хорошо, и я готова начать соревноваться. Плюс сын Лео хочет увидеть Лондон и Уимблдон :).
Я закончу составление расписания перед «Уимблдоном» в течение ближайших дней. Планирую сыграть на одном из турниров на траве перед «Уимблдоном».
Буду держать вас в курсе.
Спасибо за поддержку и увидимся позже», – написала Азаренко в своем Twitter.
Последний раз Виктория Азаренко выходила на корт 24 мая 2016 года в рамках «Ролан Гаррос». 20 декабря минувшего года у спортсменки родился сын.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила о возвращении в тур WTA.
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