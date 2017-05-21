Сергей Гончаров: «В перерыве матча со Словенией Рачковский вошел в раздевалку, взял огромный бак с водой и бросил его через всю раздевалку»

Член совета ИИХФ и зампред ФХБ Сергей Гончаров рассказал о роли экс-председателя ФХБ Игоря Рачковского в победе над Словенией (5:2) на ЧМ-2017.

«Игорь Рачковский – большой человек! Без него мы бы не выиграли право проведения ЧМ-2021. В этом нет сомнений. Он большой лидер, который защищал и поддерживал нашу команду на площадке и вне ее, как никто другой.

Есть одна интересная история. В нашей игре против Словении, которая решала, кто покинет элитный дивизион, Рачковский стоял рядом со скамейкой. После первого периода, когда уступали 1:2, он вошел в раздевалку. Там он взял огромный (!) бак с водой и бросил его через всю раздевалку. После этого он сказал команде: «Я хочу, чтобы вы, ребята, вышли и изменили игру».

Ребята вышли и забросили четыре безответные шайбы, обеспечив победу в этой важной игре. Спасибо нашим парням! Они великие!

Во втором перерыве, Рачковский пошел в раздевалку снова и спросил у ребят с улыбкой, нужно ли ему бросить снова. Ребята сказали: «Да, да, пожалуйста, господин председатель!»

Большой респект Игорю Рачковскому!» – написал Гончаров в своем Facebook.