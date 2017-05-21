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Лукашенко: новый глава ФХРБ Шапиро должен провести большую работу

22.05.2017 14:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Новому председателю Федерации хоккея Республики Беларуси (ФХРБ) Семену Шапиро предстоит провести большую работу, начинать которую нужно уже сейчас, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко: новый глава ФХРБ Шапиро должен провести большую работу
© Sputnik / Виктор Толочко
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На минувшем Чемпионате мира по хоккею прежний глава ФХРБ Игорь Рачковский после четырех поражений белорусской команды подряд заявил, что подаст в отставку в случае вылета сборной из элитного дивизиона. Однако Беларусь сохранила место в топ-16, заняв 13-е итоговое место. Тем не менее, 20 мая стало известно, что Рачковский на отчетно-выборной конференции ФХРБ подал в отставку, а на его место большинством голосов избрали Шапиро.

"Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", — сказал Лукашенко во время рабочей встречи с главой своей Администрации Натальей Кочановой. Слова президента приводит БелТА.

Кроме того, глава государства в очередной раз затронул вопрос переформатирования в спорте, о котором он говорил еще в апреле во время своего послания народу и парламенту. "Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим?" — задал вопрос Лукашенко.

Он отметил, что завершить этот процесс необходимо к 30 мая. "Потому что на этот день, как я понимаю, назначено Олимпийское собрание", — пояснил президент.

Лукашенко поручил, чтобы к этому масштабному мероприятию был подготовлен глубокий и всесторонний анализ процессов, которые происходят в спортивной отрасли.

"Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология — это спорт", — сказал он.

По словам белорусского лидера, за спортивными соревнованиями следят миллионы. "Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет", — заключил президент.    

 
Теги: Минск
 
 
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