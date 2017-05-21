Павел Савицкий вызван в тренировочный лагерь футбольной сборной Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника гродненского "Немана" Павла Савицкого в тренировочный лагерь перед товарищеским матчем со Швейцарией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В предварительном ростере сборной страны Савицкого не было, однако в последних матчах он показал результативную игру и теперь будет вызван в расположение главной команды страны. После девяти туров национального чемпионата Павел Савицкий возглавляет список лучших бомбардиров, забив шесть мячей.

Таким образом, к спаррингу со швейцарцами будут готовиться:

вратари - Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Климович ("Динамо-Минск");

защитники: Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба - "Динамо-Брест");

полузащитники - Станислав Драгун ("Оренбург", Россия), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Алексей Легчилин ("Динамо-Брест"), Олег Евдокимов ("Минск"), Павел Савицкий ("Неман", Гродно);

нападающие - Михаил Гордейчук (БАТЭ), Денис Лаптев ("Шахтер"), Максим Скавыш, Александр Макась (оба - "Торпедо-БелАЗ"), Антон Сарока ("Динамо-Минск").

Команда с 28 мая будет тренироваться в Минске, а 31 мая отправится в Невшатель, где в первый день лета проведет встречу со сборной Швейцарии. После возвращения в Минск белорусы будут готовиться к двум домашним матчам. 9 июня на поле "Борисов-Арены" подопечные Игоря Криушенко сыграют с Болгарией в квалификации ЧМ-2018, а 12 июня на столичном стадионе "Трактор" встретятся с командой Новой Зеландии в товарищеском матче.-0-