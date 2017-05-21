СКА – БГК. Стоимость билетов на матч чемпионата Беларуси составляет от 5 до 13 рублей

Стартовала продажа билетов на матч финальной серии СКА – БГК им. Мешкова, который состоится 24 мая в 19:00.

Их стоимость варьируется в диапазоне от 5 до 13 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

При покупке от 4 билетов предоставляется скидка в 30 процентов без учета сбора билетного оператора.

При предъявлении билета на матч полуфинальной серии с «Гомелем» можно получить скидку в 50 процентов.

Сообщается, что до и после игры будут курсировать дополнительные автобусы по маршруту «метро «Уручье» – ДС «Уручье».