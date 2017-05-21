МИНСК, 22 мая — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко заявила о намерении вернуться на корт в ближайшее время — до "Уимблдона".

В декабре прошлого года спортсменка стала мамой. Сейчас теннисистка сейчас живет и тренируется в Минске. Она неоднократно заявляла, что соскучилась по игре и хочет как можно быстрее вернуться на корт. В апреле Азаренко заявила, что намерена вернуться в большой теннис на турнире в Стэнфорде , перед US Open. Однако, она подчеркнула, что это может случиться и раньше.

"Тренировочный процесс идет хорошо, и я чувствую готовность выступать… плюс сын Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и "Уимблдон ", — написала Азаренко в своем Twitter.