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Азаренко вернется на корт до "Уимблдона"
22.05.2017 14:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко заявила о намерении вернуться на корт в ближайшее время — до "Уимблдона".
В декабре прошлого года спортсменка стала мамой. Сейчас теннисистка сейчас живет и тренируется в Минске. Она неоднократно заявляла, что соскучилась по игре и хочет как можно быстрее вернуться на корт.
"Тренировочный процесс идет хорошо, и я чувствую готовность выступать… плюс сын Лео говорит, что хочет увидеть Лондон и "Уимблдон ", — написала Азаренко в своем Twitter.
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