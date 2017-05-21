Виктория Азаренко намерена вернуться на корт до Уимблдонского турнира

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко планирует вернуться на корт еще до Уимблдонского турнира, который стартует 3 июля. Об этом она написала в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Виктория Азаренко сообщила своим болельщикам, что тренировочный процесс идет хорошо, и она чувствует, что готова вскоре выступить на соревнованиях. Теннисистка собирается сыграть на одном их травяных турниров перед "Уимблдоном", а на каком именно, станет известно в ближайшие дни.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко родила сына в декабре 2016 года и сейчас набирает форму под руководством известного американского тренера Майкла Джойса. Ранее Виктория говорила, что хочет вернуться в профессиональный тур на соревнования в американском Стэнфорде, которые пройдут с 31 июля по 6 августа.-0-