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Известный белорусский шахматист Виктор Купрейчик умер на 68-м году жизни

22.05.2017 15:02 — Новости Спорта | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 68-м году жизни умер известный белорусский шахматист, международный гроссмейстер, член Зала славы ФИДЕ Виктор Купрейчик, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации шахмат.

Виктор Купрейчик является двукратным чемпионов Беларуси, в составе студенческой сборной Советского Союза трижды становился чемпионом мира среди студентов, два раза выигрывал турнир молодых мастеров СССР, занимал призовые места на престижных международных турнирах. На чемпионатах Советского Союза, в которых выступали почти все сильнейшие шахматисты мира, Виктор Купрейчик не раз входил в десятку сильнейших. В составе сборной Беларуси принимал участие в пяти шахматных Олимпиадах.

В 1977 году Виктор Купрейчик получил звание международного мастера, а через три года стал гроссмейстером ФИДЕ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Купрейчик является двукратным чемпионов Беларуси, в составе студенческой сборной Советского Союза трижды становился чемпионом мира среди студентов, два...

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