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Sports.md: Боровский может возглавить «Шериф»

22.05.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает молдовское издание Sports.md, белорусский тренер Сергей Боровский может возглавить тираспольский «Шериф».

По информации издания, переговоры с руководством клуба относительно этой кандидатуры проводили его агенты.

Сергей Боровский уже работал в «Шерифе» – в период с января по июнь 1999-го года он был главным тренером.

Напомним, 2 мая Боровский был отправлен в отставку из минского «Динамо».

 
 
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Как сообщает молдовское издание Sports.md, белорусский тренер Сергей Боровский может возглавить тираспольский «Шериф».

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