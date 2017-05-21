Sports.md: Боровский может возглавить «Шериф»

Как сообщает молдовское издание Sports.md, белорусский тренер Сергей Боровский может возглавить тираспольский «Шериф».

По информации издания, переговоры с руководством клуба относительно этой кандидатуры проводили его агенты.

Сергей Боровский уже работал в «Шерифе» – в период с января по июнь 1999-го года он был главным тренером.

Напомним, 2 мая Боровский был отправлен в отставку из минского «Динамо».