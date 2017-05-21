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Sports.md: Боровский может возглавить «Шериф»
22.05.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает молдовское издание Sports.md, белорусский тренер Сергей Боровский может возглавить тираспольский «Шериф».
По информации издания, переговоры с руководством клуба относительно этой кандидатуры проводили его агенты.
Сергей Боровский уже работал в «Шерифе» – в период с января по июнь 1999-го года он был главным тренером.
Напомним, 2 мая Боровский был отправлен в отставку из минского «Динамо».
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Как сообщает молдовское издание Sports.md, белорусский тренер Сергей Боровский может возглавить тираспольский «Шериф».
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