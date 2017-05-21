Лига Европы. СИК и еще 36 команд могут стать соперниками минского «Динамо» в первом квалификационном раунде

Стала известна большая часть возможных соперников минского «Динамо» по первому квалификационному раунду Лиги Европы.

Точно известны 37 несеяных на этой стадии команд: «Младост Лучани» (Сербия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Партизани» (Албания), «Чихура» (Грузия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Елгава» (Латвия), СИК (Финляндия), «Корк Сити» (Ирландия), «Б36» (Фарерские острова), «Ружомберок» (Словакия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Лиепая» (Латвия), «Заря» Бельцы (Молдова), ВПС (Финляндия), «Валюр» (Исландия), «Вашаш» (Венгрия), «Атлантас» (Литва), «Судува» (Литва), «Торпедо» Кутаиси (Грузия), «Тракай» (Литва), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» Батуми (Грузия), НСИ Рунавик (Фарерские острова), «Бальцан Ювс» (Мальта), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Бангор Сити» (Уэльс), «Санта-Колома» (Андорра), «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург), «Пелистер» (Македония), «Колрейн» (Северная Ирландия), «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия), «Фольгоре» (Сан-Марино), «Флориана» (Мальта), «Сан-Жулиа» (Андорра), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) и «Сент-Джозефс» (Гибралтар).

В ближайшее время должны определиться еще 13 потенциальных соперников.

Отметим, что «Динамо» с рейтингом 10,975 является лучшей среди всех участников первого квалификационного раунда командой.