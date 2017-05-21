|
С официального сайта Белорусской федерации фехтования удалена вся информация о скандальных выборных конференциях
22.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
С официального сайта Белорусской федерации фехтования исчезли все записи последней недели, в том числе опубликованные документы касательно проведенных скандальных конференциях и ссылка на критический материал «Прессбола» о ситуации.
Последняя запись на сайте датирована 24 апреля.
Напомним, в конце минувшей недели
Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С официального сайта Белорусской федерации фехтования удалена вся информация о скандальных выборных конференциях
С официального сайта Белорусской федерации фехтования исчезли все записи последней недели, в том числе опубликованные документы касательно проведенных...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии