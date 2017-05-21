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С официального сайта Белорусской федерации фехтования удалена вся информация о скандальных выборных конференциях

22.05.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С официального сайта Белорусской федерации фехтования исчезли все записи последней недели, в том числе опубликованные документы касательно проведенных скандальных конференциях и ссылка на критический материал «Прессбола» о ситуации.

Последняя запись на сайте датирована 24 апреля.

Напомним, в конце минувшей недели делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям.

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя.

 
 
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С официального сайта Белорусской федерации фехтования исчезли все записи последней недели, в том числе опубликованные документы касательно проведенных...

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