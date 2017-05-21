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Защитник брестского «Динамо» Лебедев: «Финал Кубка? Игра у «Шахтера» простая и в основном сводится к забросам на высоких нападающих»

22.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестского «Динамо» Андрей Лебедев поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси против «Шахтера».

- 28 мая в Гродно пройдет один из важнейших матчей «Динамо-Брест» за последнее время. Какие ожидания?

– Еще не разбирали игру «Шахтера», но в общих чертах помним как они играют. Игра у них простая и в основном сводится к забросам на высоких нападающих. Посмотрим, что будет в финале. Понятное дело, мы хотим выиграть Кубок. Это одна из наших главных задач, но и в чемпионате никто не говорил, что борьба за призовые места завершена.

- Простая игра «Шахтера» вывела их на первое место. Может быть, стоит играть так же просто?

– Их тренер использует свои наработки, свои схемы. Не значит, что тактика «Шахтера» какая-то плохая. Просто у нас все иначе, другая игра, – сказал Лебедев.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Андрей Лебедев поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси против «Шахтера».

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