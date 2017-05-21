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Хосеп Гвардиола: «Нам нужны десятилетия, чтобы конкурировать с «Барселоной» и «Реалом». Денег недостаточно»

22.05.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о трансферном рынке и соперничестве с испанскими топ-клубами.

«Мы довольны, потому что попали в Лигу чемпионов. Завтра мы подумаем о том, что нам нужно сделать в следующем сезоне, когда давление будет таким же.

В следующем сезоне мы будем лучше. Я как тренер стану лучше, чем годом ранее. Но это непросто.

«Реал» только что купил одного 16-летнего игрока [Винисиуса Жуниора] за 46 миллионов евро. Так что вы можете представить себе трансферный рынок.

Нам нужно время, десятилетия, чтобы конкурировать с «Барселоной» и «Реалом». Денег недостаточно. Когда «Реал» и «Барселона» хотят игрока, другие не могут соревноваться с ними.

Раньше мы никогда не были в Лиги чемпионов, а теперь сыграли там 6-7 раз подряд. Но сделать следующий шаг – хотя расстояние и меньше, – сложнее. Нужно время, а его в нашем мире не существует, тебе это просто не позволено», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о трансферном рынке и соперничестве с испанскими топ-клубами.

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