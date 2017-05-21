30 мая состоится Олимпийское собрание с участием Лукашенко

Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой сообщил, что Олимпийское собрание состоится 30 мая.

К этому сроку глава государства поручил завершить «процесс переформатирования в сфере спорта» и подготовить «глубокий и всесторонний анализ процессов, которые происходят в спортивной отрасли».

Напомним, впреддверии мероприятия во многих федерациях по видам спорта через внеочередные отчетно-выборные конференции сменились руководители.

13 федераций, которые сменили своих руководителей