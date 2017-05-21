22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик вышли во второй круг квалификации второго в сезоне турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" (призовой фонд 36 млн. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде отбора в основную сетку Илья Ивашко (199-й рейтинг АТП) в двух сетах переиграл бельгийца Киммера Коппеянса (164) - 6:2, 6:2. Во втором круге белорусу предстоит сыграть с победителем противостояния Мариуш Копил (93) из Румынии и Денис Шаповалов (190) из Канады.

Владимир Игнатик (149) сегодня на кортах в Париже уверенно переиграл представителя Китая Ди Ву (217) - 6:1, 6:2. Далее по сетке соревнований он встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (107).

В женской квалификации Открытого чемпионата Франции выступят две белорусские теннисистки - Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).

Чтобы пробиться в число 128 участников основного этапа, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным.

На другом турнире во Франции в Страсбруге белоруска Вера Лапко (251-й рейтинг ВТА) в первом круге уступила польке Магде Линетт (97) - 4:6, 6:3, 2:6 и завершила борьбу в основной сетке.-0-