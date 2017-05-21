Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

Владимир Перетурин

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комментатор и бывший футболист Владимир Перетурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на "Р-Спорт".

Отмечается, что Владимир Перетурин перенес два инсульта и последние годы был прикован к постели.

Владимир Перетурин начинал карьеру в качестве футболиста. Затем как спортивный журналист с 1970 года комментировал на центральном советском и российском телевидении крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх. С 1980-го вел телепередачу "Футбольное обозрение", в свет вышло более 900 выпусков.-0-