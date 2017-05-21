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Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

22.05.2017 16:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин
Владимир Перетурин

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комментатор и бывший футболист Владимир Перетурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на "Р-Спорт".

Отмечается, что Владимир Перетурин перенес два инсульта и последние годы был прикован к постели.

Владимир Перетурин начинал карьеру в качестве футболиста. Затем как спортивный журналист с 1970 года комментировал на центральном советском и российском телевидении крупнейшие соревнования по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх. С 1980-го вел телепередачу "Футбольное обозрение", в свет вышло более 900 выпусков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Перетурин начинал карьеру в качестве футболиста. Затем как спортивный журналист с 1970 года комментировал на центральном советском и российском...

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