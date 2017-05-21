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«Беларусь 5» не покажет первый матч СКА – БГК из-за трансляции встречи «Динамо» Минск – «Шахтер»
22.05.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал «Беларусь 5» не покажет первый финальный матч чемпионата Беларуси между СКА и БГК имени Мешкова, который состоится 24 мая в Минске на арене ДС «Уручье» и начнется в 19.00
В это время на канале будет транслироваться поединок футбольного чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Шахтером». Игра пройдет 24 мая.
Также «Беларусь 5» покажет еще один матч 10 тура: «Крумкачы» – «Ислочь» – 26 мая.
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Телеканал «Беларусь 5» не покажет первый финальный матч чемпионата Беларуси между СКА и БГК имени Мешкова, который состоится 24 мая в Минске на арене ДС «Уручье» и...
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