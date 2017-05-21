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Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни

22.05.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в возрасте 78 лет ушел из жизни спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин.

Комментатор перенес несколько инсультов. В последние годы он был прикован к постели.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие футбольные соревнования и другие виды спорта. Он работал на Олимпийских играх, вел передачу «Футбольное обозрение».

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Сегодня в возрасте 78 лет ушел из жизни спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин.

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