На стадионе «Крестовский» начали снимать газон

В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.

Эту информацию пока не комментируют в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство арены.

Ранее Албин заявил о возможности замены газона на стадионе, который должен принять Кубок конфедераций.

Сообщалось, что поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями.

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