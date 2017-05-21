|
На стадионе «Крестовский» начали снимать газон
22.05.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.
Эту информацию пока не комментируют в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство арены.
Ранее Албин заявил о возможности замены газона на стадионе, который должен принять Кубок конфедераций.
Сообщалось, что поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии