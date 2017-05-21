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На стадионе «Крестовский» начали снимать газон

22.05.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.

Эту информацию пока не комментируют в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство арены.

Ранее Албин заявил о возможности замены газона на стадионе, который должен принять Кубок конфедераций.

Сообщалось, что поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.

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