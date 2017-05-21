«Динамо» расторгло контракт с Лаландом

Минское «Динамо» объявило о расставании с вратарем Кевином Лаландом.

Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе «Динамо».

Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Лаланд имеет белорусский паспорт и выступал за национальную команду Беларуси.

Напомним, 30-летний голкипер перешел в минское «Динамо» в 2011-м году и выступал за «зубров» до 2014 года.

Сезон 14-15 Лаланд провел в московском ЦСКА, а затем снова вернулся в Минск.