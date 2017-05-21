|
«Динамо» расторгло контракт с Лаландом
22.05.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» объявило о расставании с вратарем Кевином Лаландом.
Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе «Динамо».
Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Лаланд имеет белорусский паспорт и выступал за национальную команду Беларуси.
Напомним, 30-летний голкипер перешел в минское «Динамо» в 2011-м году и выступал за «зубров» до 2014 года.
Сезон 14-15 Лаланд провел в московском ЦСКА, а затем снова вернулся в Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» объявило о расставании с вратарем Кевином Лаландом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии