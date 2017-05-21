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«Динамо» расторгло контракт с Лаландом

22.05.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» объявило о расставании с вратарем Кевином Лаландом.

Соглашение с голкипером досрочно прекращено по инициативе «Динамо». 

Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Лаланд имеет белорусский паспорт и выступал за национальную команду Беларуси.

Напомним, 30-летний голкипер перешел в минское «Динамо» в 2011-м году и выступал за «зубров» до 2014 года.

Сезон 14-15 Лаланд провел в московском ЦСКА, а затем снова вернулся в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» объявило о расставании с вратарем Кевином Лаландом.

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