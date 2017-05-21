Ольга Салей: «Руслан с игроками отстоял Бородича. Почему при отставке Рачковского все прячут головы?»

Ольга Салей, племянница погибшего капитана сборной Беларуси Руслана Салея, прокомментировала отставку председателя федерации хоккея Игоря Рачковского

«Вот так год назад грудью стоял за честь Андрея Стася уже, к сожалению, бывший председатель ФХБ Игорь Рачковский. Он стоял грудью за всех игроков национальной, молодежной и юниорской сборных, горой стоял за всех тренеров, сотрудников и многих других людей.

Вчера руководитель ФХБ подает в отставку, взяв на себя ответственность за неудачное выступление национальной сборной на ЧМ-2017. Провал? Как посмотреть. Какие надежды подавала сборная, в составе которой нет ни одного НХЛовца, в составе которой столько еще сырой молодежи? Мы остались в топ-дивизионе! Это не провал! Выжали из команды и ребят все, на что они были способны!

Пришел тот момент, когда все те, за кого стоял грудью он, должны встать грудью за него! Ребята, объедините усилия, выскажитесь в защиту своего уже бывшего, не по своей вине, руководителя! Почему никто не дал интервью о том, что нет вины председателя в не идеальном выступлении сборной? Почему всего за один день забыли о том, что Рачковский со своей командой и коллегами из Латвии зубами в жесточайшей борьбе вырвали у финнов победу заявки на право проведения ЧМ-2021? В Минске опять будет праздник хоккея! И в этом его непосредственная заслуга!

Сразу вспоминается история о том, как Руслан вместе с группой спортсменов отстояли в свое время честь Юрия Бородича, когда его честь попала под удар. И отстояли! Не побоялись пойти на самый верх, чтобы озвучить мнение спортсменов о заслугах Юрия Бородича и отстоять его честь. Почему в наши дни все как страусы прячут голову в песок, думая только о себе и своем благополучии? Возможно, уже ничего не изменится, но мужчины должны повести себя, как настоящие мужчины! Вы боретесь на льду! Так поборитесь и вне его!» – написала Ольга Салей на своей странице в Facebook, передает Sport.tut.by.

Напомним, что Игорь Рачковский руководил федерацией с конца 2014 года до мая 2017-го. В число его главных заслуг входит прогресс юношеской и молодежной сборных, которые закрепились в элитном дивизионе, а также победа совместной заявки Минска и Риги на право проведения чемпионата мира 2021 года. Национальная команда во время работы Игоря Рачковского занимала 7-е, 12-е и 13-е места и вошла в топ-10 мирового рейтинга.

Заменит Рачковского председатель Минского облисполкома Семен Шапиро, который сотрудничал с хоккейными клубами «Неман» и «Шахтер» во время работы в Гродненской и Минской областях. Отметим, что эти команды становились чемпионами Беларуси именно при Шапиро.

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел