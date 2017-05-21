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Ольга Салей: «Руслан с игроками отстоял Бородича. Почему при отставке Рачковского все прячут головы?»

22.05.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ольга Салей, племянница погибшего капитана сборной Беларуси Руслана Салея, прокомментировала отставку председателя федерации хоккея Игоря Рачковского

«Вот так год назад грудью стоял за честь Андрея Стася уже, к сожалению, бывший председатель ФХБ Игорь Рачковский. Он стоял грудью за всех игроков национальной, молодежной и юниорской сборных, горой стоял за всех тренеров, сотрудников и многих других людей.

Вчера руководитель ФХБ подает в отставку, взяв на себя ответственность за неудачное выступление национальной сборной на ЧМ-2017. Провал? Как посмотреть. Какие надежды подавала сборная, в составе которой нет ни одного НХЛовца, в составе которой столько еще сырой молодежи? Мы остались в топ-дивизионе! Это не провал! Выжали из команды и ребят все, на что они были способны!

Пришел тот момент, когда все те, за кого стоял грудью он, должны встать грудью за него! Ребята, объедините усилия, выскажитесь в защиту своего уже бывшего, не по своей вине, руководителя! Почему никто не дал интервью о том, что нет вины председателя в не идеальном выступлении сборной? Почему всего за один день забыли о том, что Рачковский со своей командой и коллегами из Латвии зубами в жесточайшей борьбе вырвали у финнов победу заявки на право проведения ЧМ-2021? В Минске опять будет праздник хоккея! И в этом его непосредственная заслуга!

Сразу вспоминается история о том, как Руслан вместе с группой спортсменов отстояли в свое время честь Юрия Бородича, когда его честь попала под удар. И отстояли! Не побоялись пойти на самый верх, чтобы озвучить мнение спортсменов о заслугах Юрия Бородича и отстоять его честь. Почему в наши дни все как страусы прячут голову в песок, думая только о себе и своем благополучии? Возможно, уже ничего не изменится, но мужчины должны повести себя, как настоящие мужчины! Вы боретесь на льду! Так поборитесь и вне его!» – написала Ольга Салей на своей странице в Facebook, передает Sport.tut.by.

Напомним, что Игорь Рачковский руководил федерацией с конца 2014 года до мая 2017-го. В число его главных заслуг входит прогресс юношеской и молодежной сборных, которые закрепились в элитном дивизионе, а также победа совместной заявки Минска и Риги на право проведения чемпионата мира 2021 года. Национальная команда во время работы Игоря Рачковского занимала 7-е, 12-е и 13-е места и вошла в топ-10 мирового рейтинга.

Заменит Рачковского председатель Минского облисполкома Семен Шапиро, который сотрудничал с хоккейными клубами «Неман» и «Шахтер» во время работы в Гродненской и Минской областях. Отметим, что эти команды становились чемпионами Беларуси именно при Шапиро.

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел

 
Теги: Минск
 
 
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