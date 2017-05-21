МИНСК, 22 мая – Sputnik. Вратарь белорусской сборной по хоккею с шайбой Кевин Лаланд покидает клуб "Динамо-Минск", сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Соглашение с голкипером было досрочно расторгнуто по инициативе клуба. Прекращение его действия, по информации ХК, связано с оптимизацией бюджета команды на следующий сезон.

Кевин Лаланд выступал за "Динамо" с сезона-2011/12. В прошлом сезоне он вышел на лед всего в шести играх регулярного чемпионата. Голкипер является уроженцем канадского города Кингстон, белорусское гражданство Лаланд принял в феврале 2012 года.