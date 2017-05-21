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Кевин Лаланд уходит из ХК "Динамо-Минск"

22.05.2017 18:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Вратарь белорусской сборной по хоккею с шайбой Кевин Лаланд покидает клуб "Динамо-Минск", сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Кевин Лаланд уходит из ХК "Динамо-Минск"
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Соглашение с голкипером было досрочно расторгнуто по инициативе клуба. Прекращение его действия, по информации ХК, связано с оптимизацией бюджета команды на следующий сезон.

Кевин Лаланд выступал за "Динамо" с сезона-2011/12. В прошлом сезоне он вышел на лед всего в шести играх регулярного чемпионата. Голкипер является уроженцем канадского города Кингстон, белорусское гражданство Лаланд принял в феврале 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Прекращение действия соглашения с голкипером, по информации ХК, связано с оптимизацией бюджета команды на следующий сезон.

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