ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российским паралимпийцам могут предложить допместа на Играх-2018

22.05.2017 17:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Международный паралимпийский комитет (IPC) может предложить Паралимпийскому комитету России (ПКР) дополнительные места на Паралимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, сообщил в понедельник директор IPC по связям с общественностью Крейг Спенс.

Летом прошлого года IPC принял решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио и лишении ПКР членства в организации. Эти меры не позволили российским паралимпийцам отобраться на Игры-2018. Сегодня было объявлено о том, что исполком IPC проголосовал за продление отстранения ПКР.

"Что касается керлинга на колясках, то российская команда уже квалифицировалась на Игры-2018, так что если будет снято отстранение ПКР, то она выступит в Пхенчхане. Если говорить о видах на снегу, то, возможно, мы сможем предложить дополнительные места для ПКР", — сказал Спенс.

Он отметил, что отстранение ПКР может быть снято только в сентябре при выполнении россиянами необходимых условий.

Квалификационные соревнования к Паралимпиаде-2018 завершились в апреле 2017 года. Участие россиян на Играх-2018 возможно в случае восстановления членства ПКР в IPC путем подачи заявок на двусторонние приглашения, которые будут распределены IPC в январе будущего года. Также есть возможность участия в Паралимпиаде по квотам, в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов других стран. Распределение таких квот пройдет до 31 июля текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Международный паралимпийский комитет (IPC) может предложить Паралимпийскому комитету России (ПКР) дополнительные места на Паралимпийских...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» расторгло контракт с Лаландом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика