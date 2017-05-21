Российским паралимпийцам могут предложить допместа на Играх-2018

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Международный паралимпийский комитет (IPC) может предложить Паралимпийскому комитету России (ПКР) дополнительные места на Паралимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, сообщил в понедельник директор IPC по связям с общественностью Крейг Спенс.

Летом прошлого года IPC принял решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио и лишении ПКР членства в организации. Эти меры не позволили российским паралимпийцам отобраться на Игры-2018. Сегодня было объявлено о том, что исполком IPC проголосовал за продление отстранения ПКР.

"Что касается керлинга на колясках, то российская команда уже квалифицировалась на Игры-2018, так что если будет снято отстранение ПКР, то она выступит в Пхенчхане. Если говорить о видах на снегу, то, возможно, мы сможем предложить дополнительные места для ПКР", — сказал Спенс.

Он отметил, что отстранение ПКР может быть снято только в сентябре при выполнении россиянами необходимых условий.

Квалификационные соревнования к Паралимпиаде-2018 завершились в апреле 2017 года. Участие россиян на Играх-2018 возможно в случае восстановления членства ПКР в IPC путем подачи заявок на двусторонние приглашения, которые будут распределены IPC в январе будущего года. Также есть возможность участия в Паралимпиаде по квотам, в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов других стран. Распределение таких квот пройдет до 31 июля текущего года.