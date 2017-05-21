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Калачев вошел список 33-х лучших игроков РФПЛ

22.05.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России-2016/17.

Отметим, что в списке присутствует белорусский хавбек «Ростова» Тимофей Калачев.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гильерме («Локомотив»);

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»);

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Ташчи («Спартак»);

Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). Федор Кудряшов («Ростов»);

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»);

Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА);

Правый полузащитник: 1. Куинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив»/«Спартак»);

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА);

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»);

Правый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). Александр Бухаров («Ростов»);

Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»).

Главное о сезоне РФПЛ. Инфографика

 
 
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Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России-2016/17.

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