22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг контракт с голкипером Кевином Лаландом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

"Соглашение с голкипером Кевином Лаландом досрочно прекращено по инициативе клуба. Это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон", - говорится в сообщении.

Вратарь провел в минском "Динамо" четыре сезона (2011-2014), а также девятый сезон КХЛ (2016/2017). В сезоне 2014/2015 Кевин Лаланд защищал цвета московского ЦСКА, с которым стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В феврале 2012 года игрок принял белорусское гражданство и выступал за национальную сборную.-0-