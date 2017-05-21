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Кубок Стэнли. Финал Запада. «Нэшвилл» против «Анахайма»
22.05.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В шестом матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» принимает «Анахайм».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Западной конференции
Счет в серии: 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В шестом матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» принимает «Анахайм».
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