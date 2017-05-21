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Капский в ближайшее время вернется к работе

22.05.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, председатель правления БАТЭ Анатолий Капский испытывает проблемы со здоровьем

По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в феврале, во время сборов БАТЭ в Турции. После началась пневмония с осложнениями, которая очень трудно лечилась, так Капский ранее имел проблемы с сердцем. Напомним, в 2013 году Анатолий Капский также заболел пневмонией. Начались осложнения, в Вильнюсе он перенес серьезную операцию на сердце. После операции менеджер провел три дня в коме – были проблемы с почками и печенью.

В этом году обошлось без подобных проблем и без операций. Но лечение и восстановление заняли длительное время. Некоторое время Анатолий Капский провел в больнице. Теперь уже он находится дома.

«Анатолий Анатольевич некоторое время отсутствовал из-за проблем со здоровьем, но в ближайшее время он вернется к работе в клубе», –  сообщили в пресс-службе БАТЭ.

Напомним, на матче БАТЭ – «Динамо» Минск болельщики борисовчан растянули баннер со словами поддержки в адрес Капского.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, председатель правления БАТЭ Анатолий Капский испытывает проблемы со здоровьем По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в...

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