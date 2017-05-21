|
Капский в ближайшее время вернется к работе
22.05.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, председатель правления БАТЭ Анатолий Капский испытывает проблемы со здоровьем
По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в феврале, во время сборов БАТЭ в Турции. После началась пневмония с осложнениями, которая очень трудно лечилась, так Капский ранее имел проблемы с сердцем. Напомним, в 2013 году Анатолий Капский также заболел пневмонией. Начались осложнения, в Вильнюсе он перенес серьезную операцию на сердце. После операции менеджер провел три дня в коме – были проблемы с почками и печенью.
В этом году обошлось без подобных проблем и без операций. Но лечение и восстановление заняли длительное время. Некоторое время Анатолий Капский провел в больнице. Теперь уже он находится дома.
«Анатолий Анатольевич некоторое время отсутствовал из-за проблем со здоровьем, но в ближайшее время он вернется к работе в клубе», – сообщили в пресс-службе БАТЭ.
Напомним, на матче БАТЭ – «Динамо» Минск болельщики борисовчан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, председатель правления БАТЭ Анатолий Капский испытывает проблемы со здоровьем По информации «Нашей Нивы», Капский простудился еще в...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии