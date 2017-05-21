Николай Ходасевич: «БАТЭ – «Динамо»? Здесь еще и проигранный тренерский матч»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о заменах минского «Динамо» в игре 9 тура чемпионата Беларуси против БАТЭ (0:1)

«Мне кажется, что здесь еще и проигранный тренерский матч. Глядя на те замены, которые делал главный тренер минского «Динамо». Остроух на левый фланг для усиления атаки. Молодой Кийко, который выходит вперед. А Демидович остается на скамейке запасных. Вышел Премудров в центр поля.

Но мы видели, что БАТЭ перестроился. А «Динамо» просто схематически по позициям поменяло игроков, которые не усилили», – сказал Ходасевич в программе «Время футбола».