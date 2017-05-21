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Белорусы пробегут вокруг Эйфелевой башни в помощь детям с проблемами с сердцем

22.05.2017 21:20 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусы пробегут вокруг Эйфелевой башни в помощь детям с проблемами с сердцем
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы пробегут вокруг Эйфелевой башни 27 и 28 мая в столице Франции по маршруту в форме сердца в помощь детям, страдающим сердечно-сосудитыми заболеваниями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом они примут участие в "Забеге тысячи сердец". Любая дистанция будет учтена: все километры, которые пробегут участники, будут переведены в деньги из расчета 2 рубля за 1 км. Те же, кто сумеет пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше - по 4 рубля с километра. Все средства направят в помощь детям с проблемами сердца и сосудов.

Во Франции принять участие в забеге планируют несколько десятков белорусов. Большинство из них проживают в Париже, а некоторые, как ожидается, будут помогать бегом в Марселе, Ницце и Каннах. Самым эффектным станет большое сердце вокруг Эйфелевой башни. Чтобы его "нарисовать", предстоит дважды пробежать над рекой Сеной по мостам.

К беговой инициативе подключатся и другие страны мира. Белорусы совершат пробежку в форме сердца в России, Австрии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Чехии, Норвегии, Швеции, Италии, Испании и США. К примеру, пробегут по маршруту в форме сердца вокруг Кремля в Москве, Колизея - в Риме, смотровой башни Space Needle в Сиэтле.

Организаторами акции "Забега тысячи сердец" являются компания velcom, Национальный олимпийский комитет и Министерство здравоохранения. Помимо помощи детям она направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом они примут участие в "Забеге тысячи сердец". Любая дистанция будет учтена: все километры, которые пробегут участники, будут переведены в деньги из...

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