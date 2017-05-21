Олег Кубарев: «Брест будет супер мотивирован на финал Кубка. Нам важно найти такую же мотивацию»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился ожиданиями от финального матча Кубка Беларуси против «Динамо», а также рассказал об общении со своим другом Владимиром Журавелем, который возглавляет брестчан.

«Перед финалом общаемся. Обсуждаем, кому будет сложнее перед финальным матчем. У нас разные соперники. Но обсуждаем то, о чем открыто можем друг другу говорить. Глубоко не лезем. У каждого свой клуб, свои задачи, свои болельщики и своя ответственность.

Из своего опыта скажу, что чем сложнее путь к финалу Кубка, тем команде легче играть. Поэтому я бы сегодня отдал бы предпочтение Бресту перед игрой. Потому что эта команда будет супер настроена, супер мотивирована. Эта команда понимает, что она сделала многое. И ей осталось сделать мало. А для нас очень важно найти эту мотивацию. Имею ввиду не просто мотивацию выйти и сыграть финал, а адекватную соперникам. Чтобы мы именно в мотивации и в подходе к игре не уступили. То, что наша команда не хуже, все понимают. Но у Бреста есть пару ярких игроков, которые могут сделать результат из ничего.

Перед матчем нам важно найти подходы к игрокам, а также нейтрализовать сильные стороны Бреста. Потому что прекрасно понимаем, в таком матче после одного гола игра может закончиться», – сказал Кубарев в эфире программы «Время футбола».

28 мая в Гродно состоится финал Кубка Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест.

Напомним, брестчане на пути к финалу Кубка Беларуси прошли минское «Динамо» и БАТЭ.