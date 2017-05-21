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Представитель Минской федерации фехтования: «Административный ресурс сегодня перевернул мое представление о справедливости и честности»

22.05.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представитель Минской областной федерации фехтования Дмитрий Сурмач рассказал о последствиях выборной конференции в Беларусской федерации фехтования.

«До конца верил, что бороться за правду и справедливость это правильно. До конца считал многих людей изначально хорошими. ОДНАКО. Административный ресурс сегодня перевернул мое представление о справедливости и честности.

НОК РБ согласился с переизбранным «своим» кандидатом.

Председатель федерации фехтования – А.Овсянкин.

Вчера с удивлением узнал из facebook, что это я оказывается все организовал и устроил. Что я третья сила которая сталкивает лбами хороших людей. Я переживу, да и все кто меня знает, никогда в это не поверят. Моя совесть чиста. Ни о чем не сожалею. Я защищал правду, я защищал фехтование.

Очень переживаю за Андрея Губанова. Теперь на него, да и на меня повесят всех «собак», – написал Сурмач в своем Facebook.

Напомним, в конце минувшей недели делегаты конференции Белорусской федерации фехтования, не поддержавшие рекомендованного сверху кандидата, подверглись гонениям.

Спустя три дня повторная внеочередная выборная конференция Белорусской федерации фехтования поменяла новоиспеченного председателя.

С официального сайта Белорусской федерации фехтования удалена вся информация о скандальных выборных конференциях

 
 
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Представитель Минской областной федерации фехтования Дмитрий Сурмач рассказал о последствиях выборной конференции в Беларусской федерации фехтования.

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