ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Алейников: «Открыть кэмп «Ювентуса» в Минске оказалось непросто. Не все понимали, зачем это нужно»

22.05.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный в прошлом белорусский футболист Сергей Алейников рассказал о работе детского кэмпа «Ювентуса», который пройдет в Минске с 25 по 30 мая

– Этот проект может помочь молодым белорусам уехать в структуры и школы европейских клубов?

– Если все пройдет как запланировано, то это проект будущего. Чтобы говорить о далеком будущем – надо реализовать настоящее. Вдруг что-то не получится? Даже организовать этот краткосрочный лагерь – оказалось не так то легко на самом деле.

– Что за проблемы были?

– Не все понимают, зачем это нужно. Не все предложили руку помощи.  Поэтому когда проведем, то посмотрим плюсы и минусы, – сказал Алейников в эфире «Время футбола».

При содействии Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный в прошлом белорусский футболист Сергей Алейников рассказал о работе детского кэмпа «Ювентуса», который пройдет в Минске с 25 по 30 мая – Этот проект может...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Татур: «Мы видели примеры, когда игроки «Динамо» переходили в БАТЭ. И почему бы борисовчанам не присмотреться к Галовичу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика