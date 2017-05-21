Сергей Алейников: «Открыть кэмп «Ювентуса» в Минске оказалось непросто. Не все понимали, зачем это нужно»

Известный в прошлом белорусский футболист Сергей Алейников рассказал о работе детского кэмпа «Ювентуса», который пройдет в Минске с 25 по 30 мая

– Этот проект может помочь молодым белорусам уехать в структуры и школы европейских клубов?

– Если все пройдет как запланировано, то это проект будущего. Чтобы говорить о далеком будущем – надо реализовать настоящее. Вдруг что-то не получится? Даже организовать этот краткосрочный лагерь – оказалось не так то легко на самом деле.

– Что за проблемы были?

– Не все понимают, зачем это нужно. Не все предложили руку помощи. Поэтому когда проведем, то посмотрим плюсы и минусы, – сказал Алейников в эфире «Время футбола».

При содействии Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса»