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Сергей Алейников: «Открыть кэмп «Ювентуса» в Минске оказалось непросто. Не все понимали, зачем это нужно»
22.05.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный в прошлом белорусский футболист Сергей Алейников рассказал о работе детского кэмпа «Ювентуса», который пройдет в Минске с 25 по 30 мая
– Этот проект может помочь молодым белорусам уехать в структуры и школы европейских клубов?
– Если все пройдет как запланировано, то это проект будущего. Чтобы говорить о далеком будущем – надо реализовать настоящее. Вдруг что-то не получится? Даже организовать этот краткосрочный лагерь – оказалось не так то легко на самом деле.
– Что за проблемы были?
– Не все понимают, зачем это нужно. Не все предложили руку помощи. Поэтому когда проведем, то посмотрим плюсы и минусы, – сказал Алейников в эфире «Время футбола».
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Сергей Алейников: «Открыть кэмп «Ювентуса» в Минске оказалось непросто. Не все понимали, зачем это нужно»
Известный в прошлом белорусский футболист Сергей Алейников рассказал о работе детского кэмпа «Ювентуса», который пройдет в Минске с 25 по 30 мая – Этот проект может...
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