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Владислав Татур: «Мы видели примеры, когда игроки «Динамо» переходили в БАТЭ. И почему бы борисовчанам не присмотреться к Галовичу»
22.05.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор Владислав Татур поделился мнением об игре 24-летнего защитника минского «Динамо» Нино Галовича в матче с БАТЭ
«Я бы обратил внимание на Нино Галовича. Любопытно, что он играет центрального из трех центральных. Т.е это симметричная позиция Милуновичу. Тоже легионер. У него 100 процентов выигранный единоборств в игре с БАТЭ. При этом он совершил 16 перехватов. Это потрясающая индивидуальная игра одного отдельно взятого футболиста в матче подобного класса. Мы видели примеры, когда игроки «Динамо» переходили в БАТЭ. И почему бы борисовчанам не присмотреться к этому парню», – сказал Татур в эфире программы «Время футбола».
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Владислав Татур: «Мы видели примеры, когда игроки «Динамо» переходили в БАТЭ. И почему бы борисовчанам не присмотреться к Галовичу»
Комментатор Владислав Татур поделился мнением об игре 24-летнего защитника минского «Динамо» Нино Галовича в матче с БАТЭ «Я бы обратил внимание на Нино Галовича.
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