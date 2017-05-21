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НБА. Финал Запада. «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт»

22.05.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках четвертого матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» дома сыграет с «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
23 мая, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках четвертого матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» дома сыграет с «Голден Стэйт».

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