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НБА. Финал Запада. «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт»
22.05.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках четвертого матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» дома сыграет с «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Четвертый матч
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в рамках четвертого матча финала Западной конференции плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» дома сыграет с «Голден Стэйт».
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