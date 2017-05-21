Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Глава государства отметил, что кадровые вопросы остаются решающим направлением в функционировании Администрации Президента.

В частности, было выражено пожелание, чтобы новый глава Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро включился в работу. Причем сделать это требовалось с первых же дней. По словам Лукашенко, Шапиро должны были предупредить о том, что в нагрузку ему достанется крупное государственное поручение и задействован его опыт.