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Новому председателю Федерации хоккея Беларуси Шапиро нужно провести "очень большую работу"
22.05.2017 23:03 — Новости Спорта | БелТА
Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Глава государства отметил, что кадровые вопросы остаются решающим направлением в функционировании Администрации Президента.
В частности, было выражено пожелание, чтобы новый глава Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро включился в работу. Причем сделать это требовалось с первых же дней. По словам Лукашенко, Шапиро должны были предупредить о том, что в нагрузку ему достанется крупное государственное поручение и задействован его опыт.
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В частности, было выражено пожелание, чтобы новый глава Федерации хоккея Беларуси Семена Шапиро включился в работу. Причем сделать это требовалось с первых же...
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