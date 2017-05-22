﻿ 33 450 болельщиков пришли на финал юношеского чемпионата Германии «Боруссия» Д – «Бавария». Это рекорд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

33 450 болельщиков пришли на финал юношеского чемпионата Германии «Боруссия» Д – «Бавария». Это рекорд

22.05.2017 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Финальный матч юниорской лиги Германии (U-19) между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» посетили 33450 болельщиков – это новый рекорд. 

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». 

«Боруссия» победила в финале в серии пенальти и в 7-й раз выиграла этот турнир.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финальный матч юниорской лиги Германии (U-19) между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» посетили 33450 болельщиков – это новый рекорд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2018. Сборная Беларуси сыграет в группе против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика