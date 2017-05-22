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33 450 болельщиков пришли на финал юношеского чемпионата Германии «Боруссия» Д – «Бавария». Это рекорд
22.05.2017 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финальный матч юниорской лиги Германии (U-19) между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» посетили 33450 болельщиков – это новый рекорд.
Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» победила в финале в серии пенальти и в 7-й раз выиграла этот турнир.
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33 450 болельщиков пришли на финал юношеского чемпионата Германии «Боруссия» Д – «Бавария». Это рекорд
Финальный матч юниорской лиги Германии (U-19) между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» посетили 33450 болельщиков – это новый рекорд.
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