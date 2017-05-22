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Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЧМ-2018

23.05.2017 09:20 — Новости Спорта | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала составы групп на следующий чемпионат мира 2018 года, который примут датские города Копенгаген и Хернинг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские хоккеисты выступят в группе А, матчи которой пройдут в Копенгагене, и сыграют с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии.

В группе В выступят Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Республика Корея.

На завершившемся чемпионате мира во Франции и Германии сборная Беларуси заняла 13 место, одержав две победы в семи матчах.

Как сообщалось, мировой форум сильнейших хоккеистов в 2021 году примут Минск и Рига, которые получили право проведения турнира по итогам голосования на конгрессе ИИХФ 19 мая 2017 года в Кельне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские хоккеисты выступят в группе А, матчи которой пройдут в Копенгагене, и сыграют с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии.

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