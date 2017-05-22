Любители баскетбола могут посетить матчи мемориала Халипского бесплатно

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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце спорта сегодня стартует турнир женских баскетбольных сборных памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского. Болельщики смогут посетить все матчи бесплатно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Первыми на паркет сегодня выйдут сборные Аргентины и Великобритании, которые начнут свой поединок в 16.00. Вслед за ними в 18.30 сыграют две белорусские дружины: национальная сборная и команда, костяк которой составляют баскетболистки молодежной сборной (U-20), под предводительством тренера Ольги Подобед. Главная команда Беларуси впервые предстанет перед своими зрителями в обновленном составе и под началом нового тренерского штаба во главе с Натальей Трофимовой. Ее подопечные накануне провели во Дворце спорта товарищеский матч с британской сборной, одержав тяжелую победу с разницей в два очка - 64:62 (18:14, 9:16, 19:21, 18:11). В составе белорусок ярко сыграла капитан команды Екатерина Снытина, набравшая почти половину всех очков белорусской сборной - 28. Кроме нее отличились: Евгения Степанова - 7 очков, Виктория Гаспер, Наталья Дашкевич - по 6, Анна Брич - 5, Мария Филончик, Ольга Зюзькова - по 4, Янина Инкина, Алена Голубева - по 2. На площадку также выходили Мария Попова, Юлия Рытикова, Анна Каленто, Марина Кресс и Анастасия Сущик.

Во второй день соревнований, 24 мая, белорусская "молодежка" сыграет с британками (16.00), первая сборная встретится с Аргентиной (18.30), в заключительный игровой день, 25 мая, также состоятся два поединка: Беларусь (U-20) - Аргентина (16.00), Беларусь - Великобритания (18.30).

Для обеих белорусских дружин предстоящий турнир станет этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а "молодежке" предстоит 8-16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

Мемориал Халипского проводится в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 - Испания, 2015 - Россия, 2016 - Турция.-0-